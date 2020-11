Carapaz verwacht morgen zware tijdrit in Vuelta

"Ik ga op de rustdag heel rustig aan doen, want de tijdrit van dinsdag wordt heel zwaar", keek de winnaar van de Giro d'Italia van 2019 vooruit naar de tijdrit van 33,7 kilometer. ,,Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid en probeer rustig te blijven. Ik denk dat ik het goed zal doen.”



Met de top vier in het klassement binnen 35 seconden van elkaar kan het nog een spannende laatste week worden in de Ronde van Spanje, al kan de tijdrit van dinsdag het klassement ook behoorlijk overhoopgooien. ,,Om eerlijk te zijn hebben de meeste klassementsrenners hier veel meer ervaring in het rijden van grote ronden dan ik. En Hugh Carthy heeft veel potentie", zei hij over de verrassend sterke Brit, die de rit op de Angliru won. ,,In de komende dagen zal duidelijker worden waar we staan en of ik de Vuelta kan winnen. Er komen nog veel kilometers en veel bergen aan.”