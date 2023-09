Column Thijs Zonneveld | De oplossing voor INEOS is een 23-jarig jochie met een grote mond

Deze tien Nederlan­ders doen nog mee aan de Vuelta

In Barcelona begon vorige week de Ronde van Spanje met een ploegentijdrit van ongeveer 15 kilometer. Drie weken later eindigt de rode karavaan in Madrid. De complete deelnemerslijst vind je hier, maar op welke landgenoten kunnen we ons verheugen? Dit zijn de elf Nederlanders die meededen aan de Vuelta, waarvan er nog tien over zijn.