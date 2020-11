Etappe 16: heuvelachtige rit vlak voor slotweekend perfect voor Roglic

Vuelta Wellens verslaat Van Baarle en Arensman en boekt tweede dagzege, Roglic behoudt rode trui

4 november Tim Wellens heeft zijn tweede dagzege in de Ronde van Spanje behaald. De Belg van Lotto-Soudal versloeg in de veertiende etappe vanuit de vroege vlucht onder andere Dylan van Baarle en Thymen Arensman. Primoz Roglic eindigde op bijna vier minuten in het peloton en behield zijn rode leiderstrui.