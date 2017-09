Froome realiseert dubbel Tour-Vuelta

Froome is pas de derde renner die in één jaar zowel de Ronde van Spanje als de Tour de France wint. Eerder lukte dat alleen de Fransen Jacques Anquetil (1963) en Bernard Hinault (1978), waarbij aangetekend moet worden dat de Vuelta toen nog in het voorjaar werd verreden. Froome had na zijn ereronde op de Champs-Élysées in Parijs slechts vier weken om zich op te laden voor de volgende klus.



Froome, die in de derde etappe de leiderstrui veroverde, ging met een vertrouwenwekkende voorsprong het slotweekeinde in, waarop zaterdag de beruchte klim van de Angliru de laatste, loodzware hindernis was. Het werd een mooi decor voor het afscheid van Alberto Contador die de rit won en, net als de Rus Ilnoer Zakarin, Wilco Kelderman passeerde in het klassement. De Nederlander van Sunweb pakte zondag, wellicht zonder het te weten, een paar seconden terug op de uitbollende Contador en sloot de Vuelta af als vierde.



Froome eindigde zaterdag in het spoor van zijn ploeggenoot Wout Poels als derde op de Angliru en wist dat de klus geklaard was. ,,Een hele opluchting", zei de 32-jarige Brit van Team Sky, die een dag later op het podium in Madrid de Italiaan Vincenzo Nibali (tweede) en Zakarin (derde) naast zich trof. ,,De Angliru is zo'n zware klim. Mijn felicitaties aan Alberto voor de manier waarop hij het afmaakte. Dat was een fantastische manier om zijn carrière af te sluiten. Hij was gewoon te sterk voor ons."



Froome, viervoudig Tourwinnaar, had al drie tweede plaatsen in de Vuelta achter zijn naam. ,,Ik moet zeggen dat dit waarschijnlijk de zwaarste grote ronde is die ik ooit heb gereden'', concludeerde hij na drie weken. ,,Iedere dag gebeurde er iets anders. Ik had goede dagen, maar dan lag ik plots op de grond, bloedend, en dacht ik dat mijn wedstrijd voorbij was. Het was een meedogenloze 'rollercoaster'.''