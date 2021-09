Imposante Roglic zet Vuelta naar zijn hand: derde ritzege en leiderstrui voor de Sloveen

Na een ietwat gezapige tweede Vueltaweek stond er vandaag in de slotweek een spectaculaire rit op het menu. Egan Bernal had snode plannen en stuurde Dylan van Baarle mee in een kopgroep, maar niemand slaagde er uiteindelijk echt in om vooruit te blijven. Bernal had waarschijnlijk gehoopt dat Van Baarle in de afdaling van waarde kon zijn na een van de drie zware beklimmingen op de route, maar door dat plan kon een streep gezet worden. Bernal moest het alleen uitzoeken en viel op meer dan zestig kilometer van het einde op de voorlaatste klim zelf aan.

Lees ook Uitslagen en klassementen Vuelta: Roglic slaat slag in strijd om eindzege

Roglic was alert en volgde. Odd Christian Eiking, de verrassende leider van het klassement, moest eraf. Miguel Angel Lopez probeerde zijn landgenoot en Roglic nog te volgen, maar werd nog voor de top gegrepen door de achtervolgende groep onder leiding van Bahrain-Victorious in dienst van Jack Haig. Tot overmaat van ramp kwam Eiking in de spekgladde afdaling ten val, al kon hij zijn weg wel vervolgen op enkele minuten achterstand van de achtervolgende groep. Hij verloor uiteindelijk bijna tien minuten.

Vroege aanval van Bernal

In de aanloop naar de slotklim groeide de voorsprong van Roglic en Bernal tot twee minuten. In de achtervolgende groep was de samenwerking niet opperbest en keken de mannen van Bahrain-Victorious vooral naar Enric Mas en Miguel Angel Lopez, de grootste slachtoffers van de aanval van Roglic en Bernal. Zij vertikten het echter om kopwerk te verrichten. Desalniettemin werd de voorsprong van de twee leiders wel verkleind door beulswerk van Wout Poels, die tientallen kilometers op kop sleurde van de groep die in de afdaling steeds groter werd.

Aan de voet van de 12,5 kilometer lange Lagos de Covadonga hadden Roglic en Bernal een voorsprong van anderhalve minuut. Na vier kilometer klimmen begon Bernal te grimassen. Een voorteken, want niet veel later kon hij het hoge tempo van Roglic niet meer volgen en moest hij de tweevoudig eindwinnaar van de Spaanse ronde laten gaan. De Sloveen reed zonder ook maar een wenkbrauw te fronsen weg bij Bernal en werd niet meer teruggezien. Bernal had het zwaar en verloor binnen een mum van tijd een minuut op de ontketende Sloveen, die voor de derde keer het zegegebaar mocht maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bernal werd in de slotkilometer teruggepakt door de achtervolgers. Sepp Kuss maakte het feest van Jumbo-Visma compleet door de sprint om de tweede plek te winnen ten koste van MIguel Angel Lopez en Adam Yates. Bernal finishte in dezelfde tijd als zevende op 1.35 minuut van de ritwinnaar. Zijn moedige aanvalspoging leverde de Ineos-renner de prijs van de strijdlust op.



In het klassement heeft Roglic een voorsprong van 2.22 minuten op Mas en 3.11 minuten op Lopez. Bernal staat zesde op al meer dan vier minuten van Roglic en doet het ietsje beter dan zijn ploegmaat Yates. Steven Kruijswijk eindigde net buiten de top-tien en klimt naar de vijftiende plek in het klassement. Donderdag wacht opnieuw een zware bergetappe met aankomst op Alto d’El Gamoniteiru, een klim van buitencategorie. ,,Dat is de koninginnenrit, dus dan gaan we zien of het genoeg is", zegt Roglic over de voorsprong op de rest. ,,Toen we aanvielen was het echt nog ver naar de finish, dus wist ik ook nog niet hoe het af zou lopen. Op de slotklim had ik door dat Bernal het lastig kreeg. Vanaf dat moment heb ik gewoon doorgereden tot de finish. Ik ben heel blij met de zege en de trui.”



Bernal besloot om er vandaag vooral van te genieten. ,,Ik voelde me goed en wilde gewoon genieten van het fietsen. Ik heb er een harde wedstrijd van gemaakt en beleefde er veel plezier aan, dat is ook belangrijk. Roglic heeft niet van mij geprofiteerd. Op het vlakke werkte hij goed mee en uiteindelijk was hij gewoon de sterkste. Hij was moedig, daar moet je ook respect voor hebben.”

Volledig scherm Primoz Roglic. © AFP

Volledig scherm Egan Bernal. © photo: Cor Vos

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Primoz Roglic. © AFP

Bekijk hieronder onze wielervideo's.