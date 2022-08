In opspraak geraakte Nairo Quintana doet toch niet mee aan Vuelta: ‘Ik richt mij op mijn verdediging’

Video Oppermach­ti­ge Fabio Jakobsen pakt tweede ritzege in Vuelta: ‘Voelde me vanochtend niet goed’

Fabio Jakobsen heeft zijn tweede dagsucces in de Vuelta geboekt. De renner van Deceuninck–Quick-Step kwam in de achtste etappe in La Manga del Mar Menor als eerste over de streep. In de eindstrijd klopte hij topfavoriet Jasper Philipsen.

