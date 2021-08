Is het dit weekend meteen bingo voor Fabio Jakobsen? ‘Die tweede rit ziet er goed uit, ja’

Door Marijn Abbenhuijs



Dankbaar is hij al een tijdje. In eerste instantie was hij dat omdat hij nog leeft. Dat was na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen, op 5 augustus 2020, lange tijd het enige wat telde. Sinds april dit jaar is die dankbaarheid er ook omdat hij weer wielrenner is. In de Ronde van Turkije, ver verwijderd van de schijnwerpers van de wielersport, maakte hij zijn rentree in het peloton. Dat leek op dat moment al heel wat.



Maar iets meer dan drie maanden later toonde Fabio Jakobsen zelfs aan dat hij weer massasprints kan winnen. Hij deed het twee keer in de Ronde van Wallonië, vorige maand. Hij won er de tweede en de vijfde etappe. Het waren emotionele momenten voor hem. Momenten waarop hij die dankbaarheid nog maar eens uitsprak.