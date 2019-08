Jakobsen maakt debuut in Vuelta

Jakobsen veroverde eind juni de Nederlandse titel. Hij schreef in april de Scheldeprijs op zijn naam. Tevens behaalde hij etappezeges in Portugal, Turkije en Californië.



Met Jakobsen verschijnen namens de Belgische succesploeg de Italiaan Eros Capecchi, de Fransman Rémi Cavagna, de Belgen Tim Declercq en Philippe Gilbert, de Brit James Knox, de Argentijn Maximiliano Richeze en de Tsjech Zdenek Stybar aan de start in Spanje.



,,We hebben een mooie mix van jonge en ervaren coureurs”, liet ploegleider Wilfried Peeters weten. ,,We mikken op etappezeges in deze Vuelta. Fabio begint aan zijn eerste grote ronde en met de hulp van Maximiliano hopen we dat hij in de eindsprint van de partij kan zijn. We gaan zien wat James Knox kan doen in de bergen, met assistentie van met name Eros Capecchi.”