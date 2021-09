Jakobsen over puntentrui Vuelta: ‘Wie had dit een jaar geleden gedacht?’

Fabio Jakobsen heeft de groene trui van het puntenklassement gewonnen in de Ronde van Spanje. De 25-jarige sprinter uit Heukelem werd in Santiago de Compostela op het podium gehuldigd in de groene trui, ruim een jaar nadat hij in een Pools ziekenhuis moest vechten voor zijn leven na een zware crash.

De sprinter van Deceuninck- Quick-Step was nadat hij zaterdag de 20e etappe had voltooid al zo goed als zeker van de puntentrui. Hij hoefde alleen nog maar te finishen in de tijdrit zondag. Zaterdag kwam hij in de laatste bergetappe samen met zijn zeven teamgenoten over de finish van de slotklim, op ruim 41 minuten van de ritwinnaar. De acht renners van de Belgische ploeg sloten de daguitslag af, maar de euforie was groot bij Jakobsen, die drie etappes won in deze Vuelta.

,,Om hier te finishen in Santiago de Compostela is mijn grootste overwinning”, zei Jakobsen na de huldiging. ,,Wie had dat gedacht ongeveer een jaar geleden. Toen ik dichter bij de finish kwam was ik aan het zwaaien naar de supporters die mijn naam riepen. Dat ze dat deden was geweldig. Ik heb drie etappes gewonnen en de groene trui. Dat is iets wat ik nooit had durven dromen drie weken geleden.”

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Deze prestatie was ook alleen mogelijk met de hulp van zijn ploeggenoten, benadrukte Jakobsen,,Zij waren overal bij me; op de beklimmingen, in de afdalingen en in de valleien. Ze hebben zich binnenstebuiten gekeerd voor mij en ik ben ze enorm dankbaar.”

Jakobsen is vijfde Nederlander die het puntenklassement in de Vuelta wint. Bas Maliepaard (1963), Jos van der Vleuten (1966), Jan Janssen (1967 en 1968) en Bauke Mollema (2011) gingen hem voor als Nederlandse winnaar van het puntenklassement in de Ronde van Spanje.

Volledig scherm © AFP