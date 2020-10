Jumbo-Visma met Dumoulin en Roglic naar Vuelta

Vorig jaar won Roglic de Vuelta namens Jumbo-Visma. Dit jaar zette de Nederlandse ploeg vol in op de eindzege in de Tour de France. Roglic leek op weg naar de overwinning, maar in de slottijdrit reed landgenoot Tadej Pogacar hem uit de gele trui.



Al eerder was bekend dat Dumoulin, de nummer zeven in de Tour, ook van start gaat in de Ronde van Spanje. Hij zei bij het afgelopen WK in Imola zich niet specifiek voor te bereiden, maar is door de ploeg, naast Roglic, ook aangewezen als kopman.