Jumbo-Visma neemt schade op na onverwacht waterballet

Valse start VueltaDoor een plotse waterplas op het wegdek is Jumbo-Visma de Vuelta dramatisch begonnen. Onder anderen kopmannen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk vielen in de ploegentijdrit en het tijdverlies na 13,4 kilometer op bijvoorbeeld het winnende Astana is met veertig seconden fors.

Door Pim Bijl

Stralend was het weer in Torrevieja, de lucht strakblauw en de gehele dag niets anders dan zon, maar op de Avenida del Agua - hoe ironisch - lag er toch ineens water toen Jumbo-Visma passeerde. Tijdens de verkenning, maar ook bij teams die eerder waren gestart, was het wegdek nog gewoon droog. ,,We hebben de teams voor ons zien rijden en toen lag er nog geen water bij die bocht”, zei George Bennett na de dramatisch verlopen ploegentijdrit. ,,Ik ga hier geen complottheorieën starten, maar ineens lag het er. Dat is het enige wat ik weet.”

Ondertussen stoof Steven Kruijswijk al met een gezicht op onweer weg en ook Primoz Roglic hield het gauw voor gezien en zocht verderop de bus op. Voor de twee favorieten voor de eindzege had de Vuelta bijna niet slechter kunnen beginnen. Beiden vielen na amper negen minuten hardrijden, nadat de Sloveen als eerste van vier mannen onderuit schoof. Ondanks snel opstappen was het tijdverlies voor een slechts 13,4 kilometerlange tijdrit fors en is het nu wonden likken bij de nummer 18 van de dag. Al lijken de blessures op het eerste gezicht mee te vallen.

Vertrouwen

Quote Ineens lag er water bij die rotonde. Lennard Hofstede De ploeg had juist vol vertrouwen naar deze Vuelta-opening toegeleefd. Met ook specialisten als Tony Martin en Robert Gesink het team werd logischerwijs gemikt op de dagzege. Op het podium stond nu de Astana-ploeg, waar de rodetruidrager Miguel Angel Lopez en Jakob Fuglsang nu veertig seconden voorsprong op Roglic en Kruijswijk hebben.

,,Het was sowieso al een lastig stuk, vlak na de afdaling, ook als het droog was geweest”, zei ploegleider Addy Engels. ,,Maar nu stroomde er ineens water de weg op. We moeten de schade nog opmaken. Maar op deze manier moet je geen grote ronde beginnen. We waren de favoriet en je kunt altijd een beetje tijd verliezen, maar veertig seconden is een veel te groot gat. En buiten dat weten we nu nog niet hoe iedereen er aan toe is.”

Naast Roglic en Kruijswijk konden ook Lennard Hofstede en Neilson Powless een val niet voorkomen. Hofstede, zelf gehavend aan vooral de linkerheup: ,,Ineens lag er water bij die rotonde. Toen ik het zag, wist ik al dat ik mijn bek zou gaan. Ik snap niet hoe dat water daar is gekomen. Echt balen, ik denk dat we hadden kunnen winnen. Gelukkig stapten Steven en Primoz snel op. Ik hoop dat de schade meevalt.” George Bennett en Robert Gesink bleven met kunst- en vliegwerk op de fiets.