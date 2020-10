Kansen voor vrijbuiters in schaduw van de Pyreneeën

Eindwinst Roglic in Vuelta, dubbelslag voor Pogacar

14 september De Sloveense wielrenner Primoz Roglic gaat in de rode leiderstrui naar Madrid, het eindpunt van de Ronde van Spanje. De kopman van Jumbo-Visma kwam in de laatste bergrit van de 74e Vuelta geen moment in de problemen. Als Roglic in de vlakke slotrit over 106,6 kilometer op zijn fiets blijft zitten, wordt hij zondagavond in de Spaanse hoofdstad gehuldigd als eindwinnaar.