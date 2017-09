Kijk hier hoe Belg Armée achttiende rit Vuelta wint

De Belg Sander Armée heeft de achttiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De renner uit de ploeg Lotto-Soudal reed na een rit over 169 kilometer op het slotklimmetje naar Santo Toribio de Liébana weg van zijn Kazakse medevluchter Aleksei Loetsenko. De 31-jarige Belg boekte verreweg de grootste overwinning in zijn carrière..



Wilco Kelderman handhaafde zich daarmee op de derde plaats en snoepte zelfs seconden af van de achterstand die hij heeft op de nummer twee van het algemeen klassement, Vincenzo Nibali. De Italiaan (Bahrain-Merida) kraakte in de slotkilometer van de lastige aankomst bergop en verloor tijd. Hij staat nu 1.37 achter op Froome en heeft nog veertig seconden voorsprong op Kelderman.