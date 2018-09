Kruijswijk eerste Nederlander met top 5-plek in grote rondes

Giro, Tour en VueltaSteven Kruijswijk duikelde van het eindpodium van de Vuelta en zal de Spaanse grote ronde als vierde beëindigen, maar Kruijswijk is wel de eerste Nederlander ooit die in alle grote rondes in de top 5 van het klassement weet te eindigen.

Kruijswijk werd in 2016 vierde in de Giro d'Italia, de eerste grote ronde op de wielerkalender. Kruissie leek in Italië op weg naar de eindzege, maar hij knalde, nota bene in de roze leiderstrui, op een sneeuwmuur en dat was het begin van de ondergang van Kruijswijk.



Vorig jaar werd Kruijswijk 'slechts' negende in de Vuelta, maar dit jaar is de renner van LottoNL-Jumbo helemaal terug als ronderenner. Zo werd hij vijfde in de Tour de France en schrijft hij nu met een vierde plek in de Vuelta geschiedenis door als eerste Nederlander ooit in de top 5 te eindigen van alle grote rondes.

Volledig scherm Kruijswijk in de Giro van 2016 in de roze leiderstrui. © Cor Vos

Tom Dumoulin nét niet

Tom Dumoulin had deze mijlpaal al eerder kunnen bereiken, maar door een inzinking in de voorlaatste etappe van de Vuelta 2015 eindigde Dumoulin in die grote ronde als zesde. Twee later won Dumoulin de Giro d'Italia, om dit jaar zowel tweede te worden in de Giro als de Tour.



Ook Erik Breukink was dichtbij een plek bij de beste vijf in alle grote rondes. Ook voor hem was de Vuelta spelbreker. Breukink werd in de Tour van 1990 derde en in de Giro van 1988 tweede, maar de Vuelta reed Breukink slechts één keer: zevende in 1993.

Volledig scherm Dumoulin als eindwinnaar van de Giro in 2017. © photo: Cor Vos

Mollema alleen in Vuelta

Bauke Mollema haalde in alle grote rondes de top 10, maar hij eindigde enkel in de Vuelta bij de beste vijf. Zo werd hij vierde in Spanje in 2011. In de Giro is een zevende plek (2017) zijn beste prestatie, terwijl hij in de Tour de France zesde werd in 2013.

En Zoetemelk en Janssen dan?