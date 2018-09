Kruijswijk voorbereid op oorlog in de bergen

Door Daan Hakkenberg



Hij is na 17 kilometer klimmen eindelijk boven op Coll de la Rabassa, maar na de finish weet Steven Kruijswijk niet meer waar hij heen fietst. Gelukkig kan hij alleen maar rechtdoor. Als Kruijswijk rodetruidrager Simon Yates voorbij rolt, steekt hij een hand uit. Praten lukt niet meer. De nummers één en drie van de Vuelta happen naar adem, maar toch is daar een blijk van verstandhouding. Noem het in het geval van Kruijswijk gerust een bedankje. ,,Want Yates reed ontzettend hard. Als hij zo doorrijdt, gaat-ie de Vuelta winnen. En ik kon gelukkig aanhaken.’’



In de voorlaatste bergetappe – de eerste van twee in Andorra – is het Kruijswijk zelf die de finale in de fik zet met een aanval op 13 kilometer van de streep. Daarna ontspint zich een droomscenario. Zijn eerste metgezel in de aanval is Nairo Quintana, al staat die niet te springen om hard door te rijden. Maar zodra Yates en Thibaut Pinot – die met succes op zoek gaat naar een tweede ritzege – aansluiten, wordt voor Kruijswijk de weg naar het eindpodium geplaveid. Concurrenten als Alejandro Valverde, Enric Mas en Miguel Ángel López bijten zich daarachter stuk op de koplopers. Zelfs de hulp van Quintana, die zich laat zakken voor een krakende Valverde, kan niet voorkomen dat de schade op de streep bijna een minuut bedraagt.