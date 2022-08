La Vuelta | Peloton in tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht, strijd om bergtrui op ‘Alto de Amerongse’

Jakobsen over puntentrui Vuelta: ‘Wie had dit een jaar geleden gedacht?’

Fabio Jakobsen heeft de groene trui van het puntenklassement gewonnen in de Ronde van Spanje. De 25-jarige sprinter uit Heukelem werd in Santiago de Compostela op het podium gehuldigd in de groene trui, ruim een jaar nadat hij in een Pools ziekenhuis moest vechten voor zijn leven na een zware crash.

5 september