LIVE | Grote groep vluchters vergroot voorsprong op peloton

Sprinters die bergen overleefd hebben krijgen in Madrid laatste kans

8 november De Ronde van Spanje komt vandaag ten einde, met de slotrit naar Madrid. Primoz Roglic stelde gisteren in de laatste bergetappe de de rode trui veilig, waardoor de Sloveen voor het tweede jaar op rij in het tenue van Jumbo-Visma de Vuelta wint. De 18de en laatste etappe is vlak en zal niet meer voor verschuivingen in het klassement zorgen, maar de sprinters azen nog één keer op dagsucces.