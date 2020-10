LIVE | Kansrijke rit voor vluchters op punt van beginnen, wie zit mee?

Jesús Herrada mist Vuelta na positieve coronatest

17 oktober Cofidis zal in de Vuelta niet kunnen beschikken over Jesús Herrada. De 30-jarige Spanjaard heeft woensdag positief getest op het coronavirus en moet daardoor de Ronde van Spanje missen. Herrada won vorig jaar nog een etappe en reed in 2018 enkele dagen in de rode leiderstrui.