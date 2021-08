LIVE | Nu al spektakel verwacht in Vuelta-rit met aankomst bergop

De derde dag in de Ronde van Spanje kan wel eens voor spektakel gaan zorgen. Na een individuele tijdrit en een vlakke etappe ligt de finish van vandaag bergop. Vluchters proberen vast hun kans te grijpen, maar de grote vraag is of de klassementsrenners zich in zo'n vroeg stadium laten zien. Primoz Roglic vertrekt in de rode leiderstrui. Volg de ontwikkelingen in de koers via ons liveblog.