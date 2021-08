LIVE | Peloton controleert gat met trio vluchters in rit voor sprinters met punch

Ploeg Gesink gaat in Vuelta strijd aan met hitte met water, ijs en koelvesten

13 augustus De hitte in Spanje gaat volgens Robert Gesink zeker een rol spelen in de Vuelta en Jumbo-Visma is daar volgens hem goed op voorbereid. Op verschillende plaatsen in Spanje is de temperatuur de afgelopen dagen opgelopen tot boven de 40 graden en in het noordelijk geleden Burgos, waar morgen de openingstijdrit wordt verreden, worden ook temperaturen van 38 graden verwacht.