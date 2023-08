LIVE Vuelta | Grote kopgroep met Poels en Van Baarle, Evenepoel is leiderstrui virtueel kwijt

Na twee dagen sprinten en daarmee ook twee overwinningen van Kaden Groves, is het tijd om echt te gaan klimmen in de Vuelta. In etappe 6 beginnen de renners in La Vall d’Uixó en rijden ze via twee gecategoriseerde klimmetjes naar de sterrenwacht van Javalambre. Welke sterren uit het peloton komen als eerste boven? Je volgt het in ons widget en liveblog op de voet.