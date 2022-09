LIVE Vuelta | Juan Ayuso test positief op corona, maar blijft wél in koers in vlakke rit met lastige finale

Jum­bo-Vis­ma heeft vertrouwen in Primoz Roglic voor Vuelta: ‘Ze maken hem de pis niet lauw’

Na de extreem succesvolle Tour wacht voor Jumbo-Visma een nieuw groot doel: voor de vierde keer op rij de Vuelta winnen met Primoz Roglic. Met een start in Nederland nog wel. De voorbereiding was voor de Sloveen na zijn opgave in de Tour verre van ideaal. ,,Ik ben hier, dus ik voel me klaar.’’

18 augustus