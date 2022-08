LIVE Vuelta | Kopgroep met Jetse Bol en Julius van den Berg rijdt gemakkelijk weg

Jum­bo-Vis­ma maakt favorieten­rol waar in stampvol Utrecht, Gesink pakt eerste rode trui van Vuelta

Jumbo-Visma heeft op dag één in de Vuelta direct de toon gezet. Het Nederlandse team won in de afgeladen straten van Utrecht de ploegentijdrit. Robert Gesink, de routinier van de ploeg, mag zaterdag in de rode leiderstrui rijden. Een mooi eerbetoon van zijn ploeg.

19 augustus