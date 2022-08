LIVE Vuelta | Kopgroep nadert Amerongse Berg, grijpen Bol of Van den Berg bergpunten voor bollentrui?

Uitslagen en klassemen­ten Vuelta 2022 | Robert Gesink in de rode trui, waar staan de favorieten?

Met een ploegentijdrit bij de Jaarbeurs in Utrecht is de Vuelta vrijdag op spectaculaire wijze gestart. Jumbo-Visma maakte de favorietenrol waar en greep bij het eerst mogelijke moment de macht. Robert Gesink mag daardoor de tweede etappe in de rode trui starten. Volg hier de hele Vuelta met het rittenschema, de deelnemerslijsten, de livewidgets en de klassementen.

9:40