LIVE Vuelta | Kopgroep van acht op ruime voorsprong, waaiers scheuren peloton uiteen

Mads Pedersen heeft eindelijk beet in Vuelta a España, Danny van Poppel komt in lastige sprint tekort

Mads Pedersen heeft de dertiende etappe in de Vuelta a España gewonnen. In de 168,4 kilometer lange etappe van Ronda naar Montilla was hij in een lastige massasprint de snelste. Danny van Poppel werd vijfde.