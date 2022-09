LIVE Vuelta | Peloton maakt zich op voor feestelijke slotrit, Remco Evenepoel in rode trui en op rode fiets

Rit negen Remco Evenepoel verstevigt leiding op steile slotklim in Vuelta, dagsucces vroege vluchter Louis Meintjes

Remco Evenepoel gaat met een goed gevoel de rustdag van de Vuelta in. De Belgische rodetruidrager verstevigde op de steile slotklim in de negende etappe zijn leiding in het algemeen klassement. De dagzege ging naar vroege vluchter Louis Meintjes. De Zuid-Afrikaan was de sterkste van een kopgroep waar ook Dylan van Baarle deel van uitmaakte.

28 augustus