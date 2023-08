LIVE Vuelta | Sprinters lijken eerste kans te krijgen, vluchters houden kleine voorsprong

Een goedlachse Remco Evenepoel bij de start. De Belg sloeg gisteren een dubbelslag, maar kwam direct na de finish ook ten val na een botsing met de perschef van de Catalaanse politie. ,,De schade is gelukkig niet groot", zei hij voor de start van de vierde rit. ,,We spreken hier over een hoofdwond van 1 of 2 centimeter. Twee kleine hechtingen en dat is het. Het is oppervlakkig, al was het wel even schrikken. Ik ben zelfs niet stijf, van spierpijn of botschade is geen sprake. Dat is een geluk bij een ongeluk. Er is enkel wat schade aan de buitenkant."