Mads Pedersen heeft eindelijk beet in Vuelta a España, Danny van Poppel komt in lastige sprint tekort

Veel kansen krijgen de sprinters niet in deze editie van de Vuelta. Met alleen nog de zestiende etappe en de slotrit als sprintkansen, was op voorhand van de dertiende etappe al duidelijk dat de mannen met rappe benen hun zinnen hadden gezet op een massale sprint. Het scenario was voor hen dan ook ideaal: een kopgroep van drie man reed aan de leiding, het peloton gaf ze niet veel ruimte. Julius van den Berg, de man die op Nederlandse bodem de bergtrui veroverde met een flinke sprint op de ‘Alto Amerongse’, waagde samen met de Spanjaarden Ander Okamika (Burgos-BH) en Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) een poging om de sprinters te verrassen, maar meer dan media-aandacht en prijzengeld van de tussensprint leverde de aanval niet op. In het peloton reed overigens een opvallende renner mee: Juan Ayuso. De talentvolle Spanjaard testte positief op corona, maar is asymptomatisch en kon na overleg met de medische instanties gewoon aan de rit beginnen.

In de laatste tien kilometer werd Van den Berg met zijn vluchtmakkers gegrepen en draaide het zoals verwacht op een massasprint uit. Het was een lastige sprint, want in de laatste kilometer liep de weg in Montilla met gemiddeld vier procent omhoog. Primoz Roglic mengde zich daarom ook in de debatten en werd in kansrijke positie aangezet, maar op de aanzet van de rappe mannen had hij geen antwoord paraat. Pascal Ackermann ging van heel ver aan, maar viel stil. Pedersen had zijn sprint duidelijk beter ingedeeld en won met meters voorsprong de etappe. Zijn eerste: al drie keer finishte hij in deze Vuelta als tweede.