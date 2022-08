Mike Teunissen geëmotioneerd na veroveren rode trui: ‘Dit doet me wel wat’

Mike Teunissen had eigenlijk de taak om kopman Primoz Roglic uit de problemen te halen, maar kwam verrassend genoeg toch als vierde over de streep. Morgen mag hij de rode trui aan , en daar is de Nederlander erg dankbaar voor.

In de bus bij Jumbo-Visma was het plan om Teunissen in het rood te krijgen al besproken. ,,We wisten vanmorgen niet zeker wat de regels waren, dus we hadden veel scenario’s besproken”, zei hij bij de NOS. ,,Maar dit is super speciaal. Gisteren was al mooi, vandaag was mooi, maar morgen wordt helemaal mooi. Ik ben de ploeg enorm dankbaar, want dit doet me wel wat.”

De 29-jarige Teunissen merkte de laatste jaren dat het ook flink kan tegenzitten in het wielrennen. ,,En als je nu iets tastbaars krijgt voor het feit dat je goed bezig bent, dat is supermooi.”

Volledig scherm Teunissen (rechts in beeld) sprint naar etappezege © photo: Cor Vos

In de sprint was het zijn taak om Roglic uit de problemen te houden, maar als de mogelijkheid er was mocht hij meedoen om een mooie klassering. ,,We werden verrast door alle andere ploegen waardoor we ver weg in het peloton zaten”, legde Teunissen uit. ,,Ik zat de hele tijd gewoon om te kijken waar Roglic zat, maar in de laatste kilometer zei hij: ‘ga maar.’”

Gesink gunt Teunissen een dagje ‘shinen’

Robert Gesink had een fantastische dag in de Ronde van Spanje, zei de Nederlandse wielrenner na afloop van de tweede etappe bij de NOS. De renner van Jumbo-Visma reed de 175 kilometer lange rit van Den Bosch naar Utrecht in de rode leiderstrui. ,,Het was 150 kilometer met een glimlach en de laatste 25 kilometer met een grimas, maar het was supermooi om die dikke rijen toeschouwers overal te zien. Het was genieten voor mij, maar ook voor de ploeg.”

Gesink was ook blij voor zijn teamgenoot Mike Teunissen, die als vierde eindigde in de etappe en de rode trui overnam van hem. ,,Hij mag morgen een dagje ‘shinen’. Ik kan me nu weer volledig gaan focussen op het grote doel van onze ploeg en dat is Primoz Roglic aan de eindoverwinning in deze Vuelta helpen. Het was fantastisch om in eigen land in die rode trui te rijden.”

