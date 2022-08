Ook Wilco Kelderman wil bij Jumbo’s succesformule horen: ‘Heb altijd een goed gevoel gehad bij de ploeg’

Het kwam allemaal mooi samen. De overstap van Wilco Kelderman naar Jumbo-Visma werd vlak voor de ploegentijdrit vrijdag in Utrecht wereldkundig gemaakt. De Nederlandse ploeg had er werk van gemaakt. Op de weg was zijn naam en die van Dylan van Baarle, de andere Nederlandse aanwinst van Jumbo-Visma, gekalkt. Precies zoals wielerfans dat doen. Vanuit een drone werden de beelden met de boodschap van het nieuwe contract de buitenwereld ingeslingerd. Met de begeleidende tekst: ‘Welkom thuis.’



Kelderman werd opgeleid bij het toenmalige Rabobank en reed ook voor Belkin en Lotto-Jumbo, voorlopers van de huidige ploeg. Hij rijdt in de Vuelta rond met rust in zijn hoofd. Ook omdat het hoge woord eruit is. Over de toekomst op de korte termijn is duidelijkheid: vanaf januari drie jaar in het shirt van Jumbo-Visma.