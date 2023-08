Poging tot sabotage in Vuelta: viertal aangehouden dat olie vanaf viaduct wilde gooien

Evenepoel vreest vroegtij­dig einde Vuelta vanwege vele besmettin­gen: ‘Misschien een statement maken’

Remco Evenepoel is boos over het gebrek aan maatregelen bij de Ronde van Spanje om renners te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus. ,,Als dit zo blijft is de Vuelta zondag misschien al voorbij”, zei de Belgische leider in het algemeen klassement.