Primoz Roglic glansrijk naar eindzege Vuelta met winst in afsluitende tijdrit

Primoz Roglic heeft voor de derde keer op rij de Ronde van Spanje gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma gaf zijn overwinning glans door de afsluitende tijdrit over 33,8 kilometer van Padrón naar Santiago de Compostela op zijn naam te schrijven. Het was zijn vierde etappezege in deze Vuelta.

Roglic won zijn derde Vuelta met 4.42 minuten voorsprong op de Spanjaard Enric Mas in het algemeen klassement. In de afsluitende tijdrit haalde hij de renner van Movistar nog vlak voor de finish in. De Australiër Jack Haig van Bahrain werd op 7.40 minuten derde. Het is het grootste verschil met de nummer twee en drie in zijn drie eindzeges voor Roglic.

In de afsluitende tijdrit bleef de 31-jarige Sloveen de Deen Magnus Cort Nielsen 14 seconden voor. Thymen Arensman van Team DSM werd derde op 52 seconden. Steven Kruijswijk eindigde als achtste in de slotetappe. Hij is in het algemeen klassement de beste Nederlander op de twaalfde plaats.

Zonder zorgen

Roglic domineerde de derde Vuelta waaraan hij deelnam eigenlijk van start tot finish. Hij won de openingstijdrit in Burgos en hoewel hij in de derde etappe de leiderstrui kwijtraakte hield hij steeds een kleine voorsprong op de belangrijkste concurrenten voor de eindzege en liep seconde voor seconde verder uit. Daarna gaf hij de leiderstrui nog eens uit handen, zonder zich er zorgen over te maken.

Pas met zijn indrukwekkende zege in de zeventiende etappe naar Lagos de Covadonga sloeg hij een definitief gat. Hij reageerde op een vroege aanval van concurrent Egan Bernal en ging op de slotklim alleen verder. Hij zette Mas op meer dan 2 minuten, de andere klassementsrenners volgden op nog meer. In de afsluitende tijdrit toonde hij zijn klasse door de voor hem gestarte Spanjaard nog te passeren.

Derde ‘hattrick’

Roglic is na de Zwitser Tony Rominger in de jaren negentig en de Spanjaard Roberto Heras (2003-2005) de derde renner die de Ronde van Spanje drie keer op rij weet te winnen. Heras raakte zijn zege van 2005 aanvankelijk kwijt wegens een positieve epotest, maar kreeg die overwinning in 2012 alsnog terug nadat het Spaanse hooggerechtshof had geoordeeld dat de dopingstalen niet goed waren bewaard.

