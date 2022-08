Primoz Roglic slaat dubbelslag in Vuelta: vierde Jumbo-renner in rode leiderstrui

Een blije Roglic neemt de twijfels weg

Na afloop was er bij Roglic veel blijdschap te zien over hoe de Vuelta tot nu toe verloopt: „Ik heb vooral genoten van de eerste etappe met de ploegentijdrit. Het is een erg leuk team en ik heb veel plezier. Het gaat top en ik klaag niet. We genieten ervan met de jongens en we gaan door naar de komende dagen.”

De vraag is nu of Roglic van plan is de rode trui te gaan verdedigen. Daar wilde de kopman van Jumbo-Visma nog geen duidelijkheid over geven: „We gaan het zien. Tot nu toe was het plan om de rode trui elke keer over te geven en nu was ik aan de beurt. We gaan zien wat de dagen gaan brengen, maar het grote doel is om de trui in Madrid te hebben.”