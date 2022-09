Remco Evenepoel is na zware dagen bijna weer pijnvrij: ‘Na mijn val kon ik amper op de pedalen staan’

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel beleefde na zijn val in de etappe van donderdag een paar moeilijke dagen in de Vuelta, maar de leider in het algemeen klassement is naar eigen zeggen klaar voor de laatste week. ,,Ik heb amper nog pijn, hopelijk zet zich dat de komende dagen door”, zei Evenepoel op de laatste rustdag.

,,Na mijn val kon ik amper op de pedalen staan. Zaterdag verloor ik daardoor best wat tijd. Het was niet de ideale situatie en alles kwam bij elkaar die dag, maar het had erger kunnen zijn. Ik verloor een kleine minuut, ondanks die pijn”, aldus de 22-jarige renner van Quick-Step - Alpha Vinyl, die in de eerste twee weken van de Vuelta vrijwel ongenaakbaar was.

In de bergetappes van zaterdag en zondag, met twee keer een aankomst bergop, zag Evenepoel zijn voorsprong in het klassement echter slinken. Van de 2 minuten en 41 seconden die hij had, is nu nog 1 minuut en 34 seconden over. De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma, de afgelopen drie jaar winnaar van de Vuelta, kruipt richting de Belg.

Evenepoel gaat echter met vertrouwen de laatste week in. Hij is wel bang om ziek te worden of corona te krijgen, zoals al heel wat renners tijdens deze Ronde van Spanje overkwam. “Dat is echt mijn grootste angst. Het zou een nachtmerrie zijn om de Vuelta zo te moeten verlaten.”

