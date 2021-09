Roglic twee ritten verwijderd van derde eindzege op rij in Vuelta: ‘Het ziet er goed uit’

,,Vanaf de start werd er gedemarreerd en lag het tempo bijzonder hoog. Tot aan de finish werd er voluit gereden. Voor ons was het goed dat er een kopgroep was weggereden. De teams met de sprinters wilden het gat dichten en ik kon me daardoor afzijdig houden.”



Of hij al zeker is van de eindzege? ,,Het ziet er allemaal goed uit, maar dit is nog niet het eindpunt van de Vuelta. Er zijn nog twee ritten te gaan.”