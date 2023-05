Slapstick op podium in Vuelta: ‘winnares’ Annemiek van Vleuten ‘verdrongen’ door Gaia Realini

De ritzege in Laredo was voor Gaia Realini. De Italiaanse van Trek-Segafredo was de enige renster die Van Vleuten bergop kon volgen. In een spannende sprint was Realini nipt sneller dan de Nederlandse. Loes Adegeest (FDJ) eindigde als derde op ruim een minuut.

De wedstrijdjury moest de fotofinish wel enkele keren raadplegen om de winnares aan te duiden. De podiumceremonie werd een ware slapstick. Van Vleuten mocht eerst als winnares het podium op. Wat later kreeg Realini uiteindelijk toch de ritzege en werd zij gehuldigd. Het was de eerste WorldTour-zege voor de klimster.

,,Het was blijkbaar wat zoeken voor de jury”, zei Realini na afloop. ,,Eerst was ik de winnares, dan weer Annemiek van Vleuten en uiteindelijk had ik toch als eerste de eindmeet overschreden. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee.”

Vollering sloeg gisteren een dubbelslag door het dagsucces én de leiding in het algemeen klassement te pakken. Van Vleuten eindigde toen als tweede met een achterstand van drie seconden. In de zesde etappe, over 106 kilometer met onderweg twee beklimmingen, maakte Van Vleuten haar achterstand ruimschoots goed. Mede omdat Vollering vanwege een plaspauze niet mee was vooraan.

Vollering finishte in een achtervolgende groep op ruim een minuut van Van Vleuten en Realini. Morgen is de slotrit in de Ronde van Spanje voor vrouwen. De finish ligt dan op de Lagos de Covadonga, een beklimming van ruim 13 kilometer. In het algemeen klassement heeft Van Vleuten een voorsprong van 1'11 op Vollering. Nederlands kampioene Riejanne Markus (Jumbo-Visma) staat derde, op 1'23 van de leidster.

Plaspauze Vollering

Van Vleuten en haar ploeg hadden het plan om aan te vallen op het vlakke stuk richting twee hellingen. Daar nam Vollering op een bijzonder ongelukkig moment een plaspauze, waarna ze op achterstand raakte. ,,Ik ken deze regio goed, mijn vriend komt hier vandaan”, verklaarde Van Vleuten het plan bij de NOS. Vollering was heel boos op Movistar. ,,Dat zou ik ook zeggen als ik haar was, maar ik weet het zo net niet. Het is wel heel toevallig”, sprak Vollering bij de NOS. Vollering had binnen de kortste keren een achterstand van een minuut, terwijl Van Vleuten op de eerste van twee beklimmingen, de Alto de Fuente de las Varas, versnelde.



Vollering had aanvankelijk nog de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black en de Luxemburgse Marie Schreiber als ploeggenotes in haar buurt. Richting Puerto de Campo El Hayal, de tweede en laatste klim van de dag, bleef alleen de Zwitserse Marlen Reusser over en was Vollering vooral op zichzelf aangewezen. In de finale was al duidelijk dat de aanval op de leiderstrui ging slagen, al kon Vollering nog wat tijd terugpakken. ,,Het is echt nog niet over”, meende Van Vleuten met het oog op de slotrit. ,,Ze zullen het niet leuk vinden dat wij ten aanval trokken, maar wij hielden vast aan ons plan. Het leek me ook geen handig punt om te gaan plassen.”

Quote Ik moest plassen, een ploegge­noot­je ook en precies op dat moment reed Femke (Markus) ook nog lek Demi Vollering

De suggestie dat het een wraakactie van Van Vleuten was na een voorval vorig jaar in de Tour de France hing in de lucht. Toen was zij boos omdat SD Worx geprofiteerd zou hebben van een lekke band. Van Vleuten ontkende, nadat ze als tweede was gefinisht achter de Italiaanse Gaia Realini en de leiding in het klassement had genomen. ,,Het was niet het beste moment om te gaan plassen. Dat kun je weten”, verdedigde ze de aanval van Movistar. ,,En we hadden ons plan al lang gemaakt.”

Vollering had echter geen begrip. ,,Ik moest plassen, een ploeggenootje ook en precies op dat moment reed Femke (Markus) ook nog lek. Zo’n beetje heel de ploeg stond langs de kant en toen dachten ze in het peloton: hé, laten we gaan rijden.” Ze baalde enorm. ,,De benen waren goed, ik hoop dat dat morgen nog zo is”, keek Vollering vooruit naar de loodzware slotrit. ,,We gaan er proberen weer te staan.”

