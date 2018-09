Strijdlustige Mollema: Dit was misschien de zwaarste rit van het jaar

,,Ik verwachtte niet echt dat ik zou winnen'', vertelde Mollema, die eerder deze Vuelta al twee keer tweede was geworden. ,,Ik heb gewoon weer alles gegeven om succes te hebben. Het lukte me om in de ontsnapping te komen, en op een kilometer of 45 heb ik zelf aangevallen. Maar het werd me al snel duidelijk dat de benen vandaag niet goed genoeg zouden zijn voor de zege.'' Mollema werd nog achterhaald door de groep klassementstoppers en finishte als 51ste.

,,Jammer. Het was vandaag denk ik de zwaarste etappe van deze Vuelta, misschien wel van het hele seizoen. Het was loodzwaar, van start tot finish. Het duurde lang voordat de definitieve vluchtgroep tot stand kwam, omdat iedereen gemotiveerd was om tot de groep te behoren. Toen dat eenmaal was gebeurd werd het vol gas racen tot aan de finish. En het parcours ging de hele dag op en neer, het was nog zwaarder dan in het routeboek leek.''