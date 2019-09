Tien seconden tijdsstraf 'Superman’ López vanwege handaflossing

Vuelta Nieuwe ritzege Gilbert: ‘In 17 jaar als prof zoiets nog nooit gedaan’

18:10 Philippe Gilbert rondde het ploegenspel van Deceuninck-Quick Step perfect af in de zeventiende etappe van de Vuelta. Na een volledige dag in de waaiers wist de 37-jarige Belg zijn tweede dagsucces te grijpen in de grote ronde. ,,Dit is een heel speciale”, aldus Gilbert na zijn zege.