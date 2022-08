Uitslagen en klassementen Vuelta 2022 | Bekijk hier het etappeschema, het parkoers en de deelnemers

Vuelta start zaterdag Oomen kan leven met dienende rol: ‘Wanneer je de benen hebt, komt dat toch wel aan het daglicht’

Sam Oomen begint zaterdag in het Spaanse Burgos aan zijn eerste grote ronde van het jaar. De rol van 25-jarige Tilburger is geen verrassing: er zijn voor kopman Primoz Roglic. ‘Met hem rijden is een voorrecht.’

13 augustus