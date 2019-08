Valverde krijgt weer het startnummer 1 in Vuelta

Video Op deze data raast de Vuelta in 2020 door Brabant

18 juni Samen met Utrecht vormt Brabant het decor voor de start van de Vuelta in 2020. Dinsdag maakte de organisatie, die in handen is van de steden Utrecht, Den Bosch en Breda, bekend dat de opening van de Ronde van Spanje op Nederlandse bodem plaatsvindt in het weekend van 14, 15 en 16 augustus.