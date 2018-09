Valverde, Sagan én Danny van Poppel

Door Daan Hakkenberg De ene ereplaats is de andere niet. Vraag maar aan Danny van Poppel. Twee dagen eerder stond de sprinter van Lotto-Jumbo nog te balen in de kustplaats San Javier na zijn tweede plek achter Nacer Bouhanni. Hij kon de zege ruiken maar greep net mis. Deze middag in het bloedhete dorpje Almadén, in het hart van Spanje, is hij apetrots na zijn derde plek. Niet zo vreemd, want de enigen die hij vandaag voor moet laten gaan in de sprint heuvelop zijn de twee absolute veelwinnaars van het peloton. Alejandro Valverde wint zijn tweede etappe van deze Vuelta. Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan moet, net als een dag eerder, genoegen nemen met een tweede plek. Van Poppel: ,,Derde worden achter Valverde en Sagan is niet slecht. Sprinten tegen die twee is niet makkelijk.’’

Dat is een understatement. Valverde en Sagan staan allebei om ruim meer dan 100 profzeges, als Danny van Poppel deze Vualte een keer kan juichen, boekt hij zijn vijftiende zege als prof. ,,Natuurlijk wilde ik ook hier winnen, maar ik heb er het maximale uit gehaald. De aankomst was lastiger dan we dachten. En als je mij vanmorgen had gezegd dat ik derde zou worden achter Valverde en Sagan, had ik je niet geloofd.’’



Van Poppel wordt door zijn ploeggenoten perfect afgezet voor de bochtige sprint bergop naar de gesloten kwikmijn. Opnieuw, net als in de voorgaande etappes, valt op hoe eensgezind Lotto-Jumbo in de finale opereert. Dit keer zijn het Sepp Kuss, Tom Leezer en Lars Boom die de drie kopmannen escorteren. Achter Van Poppel wordt Steven Kruijswijk tiende en George Bennett zestiende. ,,Heel de week rijden we al goed. We zijn echt een ploeg, dat zie nu ook weer,’’ zegt Van Poppel over het samenspel. ,,Ze deden superwerk. Maar toen ik Valverde voorbij zag komen, dacht ik: nu wordt het wel heel lastig.’’