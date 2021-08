Vluchter Cort Nielsen blijft Roglic net voor, Jumbo-kopman pakt wel rode trui

Jum­bo-Vis­ma wint in dit ‘coronasei­zoen’ letterlijk van begin tot einde

7 november Met de Vueltazege van Primoz Roglic, morgen alleen nog finishen in Madrid, bewees de Sloveen nog maar eens mentaal ijzersterk te zijn. Het jaar voor zijn Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma eindigt in stijl. Ze hebben in het coronaseizoen letterlijk van het begin tot het einde gewonnen.