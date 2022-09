Zeventiende etappe Vuelta: valt Primoz Roglic op tweetrapsraket leider Remco Evenepoel aan?

Thymen Arensman boekt met fraaie ritwinst in koningin­nen­rit Vuelta mooiste zege uit loopbaan

Thymen Arensman heeft de koninginnenrit in de Vuelta a España gewonnen. De 22-jarige renner van DSM maakte deel uit van een grote kopgroep en wist op de loodzware slotklim naar Sierra Nevada als enige de klassementsmannen voor te blijven. Het is voor Arensman zijn eerste zege in een grote ronde.

4 september