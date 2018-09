47 kilo afval en een autoband opgedoken uit de IJzeren Man

SKO profileert zich in Vught

3 september VUGHT - Het schooljaar is op vele plaatsen al weer begonnen. Dat geldt nog niet voor de avondopleidingen van SKO die pas volgende week van start gaan. Maandagavond was er wel alvast een informatiebijeenkomst op het Maurick College in Vught, dat al jarenlang samen met het Jeroen Bosch College als locatie van de praktijkgerichte onderwijsinstelling fungeert. De opkomst was redelijk.