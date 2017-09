5 vragen over het cameraschild: wat is ANPR en hoe werkt het?

Wat is een cameraschild of ANPR?

Wat gebeurt er als match is in het systeem?

Waar staan ANPR-camera's?

De ANPR-camera's kunnen op een aantal manieren gebruikt worden. Zo is het mogelijk om een camera in een politievoertuig te bevestigen en te gebruiken wanneer agenten surveilleren. Daarnaast kunnen camera's worden geplaatst langs of boven toegangswegen of snelwegen om in- en uitgaand verkeer van een stad of gebied te controleren.