Advocaat: oud-No Surrender-leider toch niet in EBI Vught

Criminelen willen Henk Kuipers mogelijk bevrijden, ex-voor­man No Surrender naar EBI Vught

2 september VUGHT - Oud-No Surrender-voorman Henk Kuipers (53) is overgeplaatst van de gevangenis in Leeuwarden naar de zwaarbeveiligde EBI in Vught. Bij de politie is een 'serieuze anonieme tip' binnengekomen die een overplaatsing noodzakelijk acht, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegen deze krant.