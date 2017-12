Alleen eten met kerst? Honderd alleenstaanden schuiven bij anderen aan tijdens kerstdiners in Vught en Den Bosch

Huisarts Petrie van Bracht legt de pannen er op bij huis­art­sen­prak­tijk De Muntel in Den Bosch

22 december DEN BOSCH - Toen ze 35 jaar geleden begon als huisarts in de Van Noremborghstraat in Den Bosch, verdiende ze geen knoop en had ze twee of drie patiënten per dag. Nu ratelt het maar door met bijna elke tien minuten een patiënt. Petrie van Bracht (64) stopt er mee in Huisartsenpraktijk De Muntel, voorheen praktijk 'Gezond en Wel.' Het aantal patiënten per huisarts mag best naar beneden, vindt ze. Huisarts Bregje van Coer volgt haar op.