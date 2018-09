André Hazes treedt dinsdag twee keer op in de PI in Vught

Wethouder: "Geen recht­streeks contact tussen Speeldoos en college"

10 september VUGHT - De gesprekken over een afbouwregeling van de subsidie voor theater de Speeldoos in Vught lijken muurvast te zitten. "Het contact tussen college en bestuur van de Speeldoos verloopt helaas via advocaten. Er is geen behoefte bij de Speeldoos met ons te praten", aldus wethouder Toine van de Ven.