Archeologen stuiten in Vught op eeuwenoude en nog gave restanten van kasteeltje Spreeuwenburg

VUGHT - De grote zaal, de toren, de keuken. De vertrekken van kasteeltje Spreeuwenburg zijn duidelijk herkenbaar. Eeuwen geleden stond het zo'n beetje tegenover het bekende Zionsburg aan de Taalstraat in Vught. Archeoloog Jan van Renswoude van VUhbs archeologie is in zijn nopjes met de bijzondere vondst.