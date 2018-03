Arrestatieteam blokkeert N65 bij Vught

Lex Wiersma: 'Bach geen hardrock, maar ook zeker niet saai'

25 maart VUGHT - "Je hoort de zweepslagen, het bloed druppelen en de rinkelende muntjes die Judas over de tempelvloer gooit. We kennen het lijdensverhaal. Zo hebben we het nog nooit beleefd." An en Ruth Broddel vinden de 'light' editie van de Matthäus Passion zaterdag in de Lambertuskerk leuk. "Je luistert anders. Bach krijgt verdieping. Nu het allemaal nog onthouden", aldus de zussen uit Den Bosch.